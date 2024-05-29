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29.05.2024  17:51   Рита Парфенова

Селище на Харківщині обстріляли окупанти

Внаслідок ворожого обстрілу тілесні ушкодження отримав 82-річний чоловік. Він доставлений до медичної установи.

вибух
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Удар керованою авіабомбою від військ Росії завдав чергових руйнацій у селизі Руська Лозова в Харківському районі 29 травня о 16:20.
 
Внаслідок цього обстрілу пошкоджені будинки, господарські споруди та автомобілі. Також поранений 82-річний чоловік, якого доставили до лікарні.
 
На місце події вирушила слідчо-оперативна група ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області, у складі якої були криміналісти та вибухотехніки.
 
З метою встановлення обставин порушення законів та звичаїв війни слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 29 травня о 10:35 ворог здійснив обстріл Харківського району.
Тэги:  каб, обстріл, харків, агрессия россии
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