29.05.2024 17:51 Рита Парфенова

Селище на Харківщині обстріляли окупанти

Внаслідок ворожого обстрілу тілесні ушкодження отримав 82-річний чоловік. Він доставлений до медичної установи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Удар керованою авіабомбою від військ Росії завдав чергових руйнацій у селизі Руська Лозова в Харківському районі 29 травня о 16:20.

Внаслідок цього обстрілу пошкоджені будинки, господарські споруди та автомобілі. Також поранений 82-річний чоловік, якого доставили до лікарні.

На місце події вирушила слідчо-оперативна група ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області, у складі якої були криміналісти та вибухотехніки.

З метою встановлення обставин порушення законів та звичаїв війни слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.

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