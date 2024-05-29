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29.05.2024  18:16   

На Харківському напрямку проходить п'ять бойових зіткнень

Оперативна інформація станом на 16.30 29.05.2024 щодо російського вторгнення.

війна в україні
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
На Харківському фронті російські війська з мурому атакують село Стариця, а також триває бій у районі Вовчанська. Загалом на цьому напрямку проходить п'ять бойових зіткнень.
 
На півночі Харківщини російські терористи нещадно бомбардують цивільні населені пункти. До шести авіаударів з початку поточної доби додалось ще три, які ворожа авіація завдає із повітряного простору російської федерації. У той же час, обстріли з боку бєлгорода та населеного пункту середа (рф) спрямовані на райони українських населених пунктів: Глибоке, Синельникове та Зелене.
 
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На Куп'янському напрямку зафіксовано уже 11 бойових дій. Протягом дня ворог втратив 22 особи, а також пошкоджено російський танк. Наразі тривають три активних бойові зіткнення.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що 29 травня о 16:20 військові росії нанесли удар керованою авіабомбою по селищу Руська Лозова Харківського району.
Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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