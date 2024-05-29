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29.05.2024  18:38   Рита Парфенова

У Харкові вилучили нерозірвану КАБ (фото)

Снаряд вилучено у центральній частині міста Харкова.

УМПБ Д-30 СН
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС України.
 
Сапери з Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування виявили та вилучили у центрі Харкова нерозірваний УМПБ Д-30 СН, яким ворог безжально атакує прифронтове місто.
 
УМПБ Д-30 СН
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 29 травня о 16:20 військові росії нанесли удар керованою авіабомбою по селищу Руська Лозова Харківського району.
Тэги:  каб, обстріл, харків, агрессия россии
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