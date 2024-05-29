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29.05.2024  19:03   Рита Парфенова

У харківському гіпермаркету «Епіцентр» завершено пошукові роботи

Поліція ідентифікувала всі 19 тіл загиблих унаслідок російських авіаударів, яких завдали російські військові в суботу, 25 травня.


Фото: РЕДПОСТ
Про завершення пошукової роботи у будівельному гіпермаркеті Харкова повідомив Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає РЕДПОСТ.
 
«Це було непросто. Загиблих за допомогою спецтехніки цілодобово шукали серед попелу, оперативно ідентифіковували за допомогою ДНК-лабораторії
Криміналісти провели більше 100 досліджень. До поліції звернулись 16 родичів зниклих безвісти, які надали біологічні зразки для експертиз. Також залучили кінологів — службовий пес виявив одне тіло та один фрагмент. Вдячний усім за роботу!» — наголосив Міністр внутрішніх справ.
 
Внаслідок ударів по звичайному гіпермаркету Харкова загинули 12 чоловіків та 7 жінок. Серед жертв — 17-річний хлопець та 12-річна дівчинка. Ще 54 людини отримали поранення.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у зруйнованому авіаударом будівельному гіпермаркеті Харкова проходять аварійно-пошукові роботи.

 

Тэги:  каб, епіцентр, харків, агрессия россии
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