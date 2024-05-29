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29.05.2024  20:07   Рита Парфенова

Про оперативну ситуацію на Харківщині розповли в ХОВА

Щоб утримувати наступальний темп, росія підтягує резерви на Куп'янському, а також на Липецькому і Вовчанському напрямках.

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Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА. Зазаначається, що ворог намагається просунутися вглиб території Харківської області, але успіхів не має.

На Липецькому і Вовчанському напрямках ворог підтягує ресурси та резерви, щоб утримувати наступальний темп. У Вовчанську продовжуються вуличні бої.

Куп‘янський напрямок. Противник постійно підтягує резерви, щоб зберегти потенціал.

Богодухівський напрямок. Слідкуємо за ситуацією. Із низки населених пунктів раніше була оголошена евакуація. Плануємо посилювати роботу на цьому напрямку.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківському напрямку відбувається п'ять бойових зіткнень.

 

Тэги:  війна, харків
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