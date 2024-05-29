Патрульні Харкова затримали підозрюваного у крадіжці інтернет-кабелю

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Сьогодні вдень патрульні Індустріального району отримали виклик на підозрілу особу. Заявник повідомив, що у нього зник інтернет, і, перевіряючи причину, вийшов у під'їзд та побачив незнайомця з двома пакетами, в яких були дроти.

Під час відпрацювання виклику на вулиці Роганській патрульні помітили чоловіка, який відповідав опису. Інспектори зупинили його для перевірки і виявили у пакетах інтернет-кабелі та електрообладнання з пошкодженнями.

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Для з'ясування обставин події та проведення слідчих дій на місце викликали слідчо-оперативну групу.