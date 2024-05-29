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29.05.2024  21:26   Рита Парфенова

Патрульні Харкова затримали підозрюваного у крадіжці інтернет-кабелю

Злочинець серед дня зрізав інтернет-кабелі у під'їзді житлового будинку.

КРАДІ крадій
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
Сьогодні вдень патрульні Індустріального району отримали виклик на підозрілу особу. Заявник повідомив, що у нього зник інтернет, і, перевіряючи причину, вийшов у під'їзд та побачив незнайомця з двома пакетами, в яких були дроти.
 
Під час відпрацювання виклику на вулиці Роганській патрульні помітили чоловіка, який відповідав опису. Інспектори зупинили його для перевірки і виявили у пакетах інтернет-кабелі та електрообладнання з пошкодженнями.
 
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Для з'ясування обставин події та проведення слідчих дій на місце викликали слідчо-оперативну групу.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові зловмисник проник на технічний поверх будинку та зрізав кабель одного з інтернет-провайдерів.
Тэги:  кабель, харків
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