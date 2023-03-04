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04.03.2023  18:18   Рита Парфенова

У підвалі харківської багатоповерхівки жінка зрізала силовий кабель

Зловмісницю спиймали з наживою на місті події.

У Харкові патрульні затримали жінку, яка, імовірно, причетна до крадіжки силового кабелю У Харкові патрульні затримали жінку, яка, імовірно, причетна до крадіжки силового кабелю

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, вдень 4 березня, патрулюючи Немишлянський район, патрульні помітили жінку, яка виходила з підвалу житлового будинку. Громадянка, побачивши поліцейських, змінила напрямок руху та забігла назад у підвал.

Інспектори на такі дії одразу відреагували та наздогнали жінку. Як виявилось, громадянка мала при собі близько 60 метрів силового кабелю. Жінка зізналась, що разом з чоловіком вирізала кабель з підвалу будинку та вказала місце де це трапилось.

Для з'ясування всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі всі обставини встановлюватимуть слідчі.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові зловмисник проник на технічний поверх будинку та зрізав кабель одного з інтернет-провайдерів.


Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  кабель, крадіжка, харків
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