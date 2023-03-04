04.03.2023 18:18 Рита Парфенова

У підвалі харківської багатоповерхівки жінка зрізала силовий кабель

Зловмісницю спиймали з наживою на місті події.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, вдень 4 березня, патрулюючи Немишлянський район, патрульні помітили жінку, яка виходила з підвалу житлового будинку. Громадянка, побачивши поліцейських, змінила напрямок руху та забігла назад у підвал.



Інспектори на такі дії одразу відреагували та наздогнали жінку. Як виявилось, громадянка мала при собі близько 60 метрів силового кабелю. Жінка зізналась, що разом з чоловіком вирізала кабель з підвалу будинку та вказала місце де це трапилось.



Для з'ясування всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі всі обставини встановлюватимуть слідчі.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові зловмисник проник на технічний поверх будинку та зрізав кабель одного з інтернет-провайдерів.



