У промзоні Харкова за порушення ПДР зупинили автівку у розшуку

У Харкові водій із підпробним свідоцтвом про реєстрацію їздив на авто , яке перебуває у розшуку
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію, вдень 4 березня на вулиці Шевченка, поліцейські зупинили автомобіль Mercedes за порушення ПДР.
Під час перевірки документів патрульні виявили ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а саме: відсутність необхідних захисних елементів, недрукарський спосіб нанесення тексту. Також поліцейські виявили розбіжності зазначених в документі номерів VIN з тими, які вказані в наявній базі даних.
Згодом інспектори встановили, що автомобіль переуває в активному розшуку.
Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі обставини встановлять слідчі.
Раніше РЕДПОСТ повідомляв, що у Харкові патрульні зупинили чоловіка, який перебував у розшуку за крадіжку
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