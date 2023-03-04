04.03.2023 18:55 Рита Парфенова

У промзоні Харкова за порушення ПДР зупинили автівку у розшуку

У Харкові водій із підпробним свідоцтвом про реєстрацію їздив на авто , яке перебуває у розшуку

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію, вдень 4 березня на вулиці Шевченка, поліцейські зупинили автомобіль Mercedes за порушення ПДР.

Під час перевірки документів патрульні виявили ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а саме: відсутність необхідних захисних елементів, недрукарський спосіб нанесення тексту. Також поліцейські виявили розбіжності зазначених в документі номерів VIN з тими, які вказані в наявній базі даних.



Згодом інспектори встановили, що автомобіль переуває в активному розшуку.



Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі обставини встановлять слідчі.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв, що у Харкові патрульні зупинили чоловіка, який перебував у розшуку за крадіжку



