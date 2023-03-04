04.03.2023 16:24 Рита Парфенова

Чоловіка в активному розшуку зупинили за підозрілу поведінку на вулиці Харкова

Патрульні Харкова затримали на Нових Будинках чоловіка, який переховувався від суду.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, ймовірного злочинця виявили вдень 4 березня на вулиці Танкопія у Харкові.

Увагу правоохоронців привернув чоловік, який при появі поліцейських підозріло занервував та намагався зникнути з їхнього поля зору.



Поліцейські наздогнали громадянина. Під час перевірки документів, з’ясувалося, що чоловік перебуває в активному розшуку та переховується від суду. Чоловік, імовірно, вчинив правопорушення за ч.3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу України.



Надалі патрульні передали затриманого слідчим для з'ясування всіх обставин справи.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв, що 24 січня 2023 року патрульні виявили посвідчення водія з ознаками підробки у Харкові.



