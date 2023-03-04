    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Чоловіка в активному розшуку зупинили за підозрілу поведінку на вулиці Харкова
04.03.2023  16:24   Рита Парфенова

Чоловіка в активному розшуку зупинили за підозрілу поведінку на вулиці Харкова

Патрульні Харкова затримали на Нових Будинках чоловіка, який переховувався від суду.

У Харкові патрульні зупинили чоловіка, який перебував у розшуку за крадіжку

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, ймовірного злочинця виявили вдень 4 березня на вулиці Танкопія у Харкові.

Увагу правоохоронців привернув чоловік, який при появі поліцейських підозріло занервував та намагався зникнути з їхнього поля зору.

Поліцейські наздогнали громадянина. Під час перевірки документів, з’ясувалося, що чоловік перебуває в активному розшуку та переховується від суду. Чоловік, імовірно, вчинив правопорушення за ч.3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу України.

Надалі патрульні передали затриманого слідчим для з'ясування всіх обставин справи.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв, що 24 січня 2023 року патрульні виявили посвідчення водія з ознаками підробки у Харкові.

 


Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  патрульні, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.02 Надзвичайні події У Харкові патрульні врятували чоловіка під час пожежі (відео) 13.02 Надзвичайні події Патрульні Харкова врятували людину на вулиці 25.01 Надзвичайні події Харковом їздив водій з фальшивим посвідченням
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 