04.03.2023 17:19

На Харківщині чоловік вбив співбутильника та кілька днів пиячив поруч з трупом

У Харівській області під час пиятики зловмисник наніс кілька ударів сокирою по голові чоловіку, який від отриманих поранень потерпілий помер.

Як повідомили РЕДПОСТ у відділі комунікації поліції Харківської області, 2 березня правоохоронців повідомили про те, що в будинку в місті Красноград виявлено тіло чоловіка.

На місці події поліцейські виявили 52-річного власника будинку та тіло вбитого чоловіка. Як з’ясувалося, знайомі разом вживали спиртні напої. В ході сварки господар житла наніс гостю удари сокирою по голові.



Встановлено, що смерть 55-річного чоловіка настала ще 27 лютого. Після скоєння злочину зловмисник декілька днів пиячив, а потім зателефонував до поліції.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Раніше РЕДПОСТ писав, що в одному з домоволодінь с. Яковлівка Лозівського району під час сварки між чоловіком та жінкою обвинувачений схопив кухонний ніж і вдарив ним жінку в грудну клітину. Від гострої крововтрати потерпіла померла на місці.



