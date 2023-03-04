Мешканців деокупованих сіл Харківщини відвідали правоохоронці (фото)

Працівники поліції Харкоівсбклої області поспілкувалися з місцевими мешканцями та нагадали правила поводження при виявленні вибухонебезпечних предметів.
Про це розповідає РЕДПОСТ з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
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