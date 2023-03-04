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04.03.2023  15:31   Рита Парфенова

Мешканців деокупованих сіл Харківщини відвідали правоохоронці (фото)

Працівники поліції Харкоівсбклої області поспілкувалися з місцевими мешканцями та нагадали правила поводження при виявленні вибухонебезпечних предметів.

У деокупованих селах Харковщини правоохоронці поспілкувалися з місцевими мешканцями та нагадали правила поводження при виявленні вибухонебезпечних предметів У деокупованих селах Харковщини правоохоронці поспілкувалися з місцевими мешканцями та нагадали правила поводження при виявленні вибухонебезпечних предметів

Про це розповідає РЕДПОСТ з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

Село Кам'янка, Довгеньке, Студенок Ізюмського району - ці населені пункти перебували під окупацією ворожих військ, потерпали від обстрілів російської армії. На сьогоднішній день у селах живуть чимало родин.
 
Поліцейські відділу реагування патрульної поліції Ізюмського районного управління поліції відвідали селища району, поспілкувалися з місцевими мешканцями, обговорити нагальні питання та нагадали правила поводження при виявленні вибухонебезпечних предметів.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що слідчі фіксують наслідки ворожих обстрілів на території Харківщини.

 


Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  поліція, харків
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