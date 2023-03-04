04.03.2023 14:46 Рита Парфенова

Курс долара в обмінках впав нижче 40 гривень

Уперше з липня минулого року курс американського долара впав нижче за 40 гривень

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на на дані НБУ, у лютому 2023 року середній курс продажу готівкового долара в Україні впав на 1,5% - до 39,89 гривень.



За даними НБУ, обсяг продажу банками та обмінними пунктами готівкової валюти громадянам склав за лютий 1 286,3 млн доларів. При цьому у населення купили 1081,3 млн доларів.



Більшість угод провели небанківські фінансові установи. Вони продали населенню 882,8 млн доларів і купили 884,2 млн доларів.









