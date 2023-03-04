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04.03.2023  14:46   Рита Парфенова

Курс долара в обмінках впав нижче 40 гривень

Уперше з липня минулого року курс американського долара впав нижче за 40 гривень

обмін валют

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на  на дані НБУ, у лютому 2023 року середній курс продажу готівкового долара в Україні впав на 1,5% - до 39,89 гривень.

За даними НБУ, обсяг продажу банками та обмінними пунктами готівкової валюти громадянам склав за лютий 1 286,3 млн доларів. При цьому у населення купили 1081,3 млн доларів.

Більшість угод провели небанківські фінансові установи. Вони продали населенню 882,8 млн доларів і купили 884,2 млн доларів.

Раніше РЕДПОСТ писав, який бізнес більше втратив чи збільшив надходження за 2022 рік.



 


Тэги:  курс долара, долар, гривня
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