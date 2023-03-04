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04.03.2023  14:33   Рита Парфенова

Ворог обстріляв з РСЗВ учбовий та навчальний заклади у Харківській області (фото)

Слідчо-прокурорська группа зібрала речові докази чергового обстрілу Куп'янська російськими окупантами.

Окупанти вкотре обстріляли Куп'янськ — слідчо-прокурорська группа зібрала речові докази

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, червговий обстріл Куп'янська військовими рф стався 3 березня близько 18.00. У результаті пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, а також будівлі навчального та медичних закладів. Встановлено, що окупанти вели обстріл з РСЗВ. Постраждалих немає.

Окупанти вкотре обстріляли Куп'янськ — слідчо-прокурорська группа зібрала речові докази' Окупанти вкотре обстріляли Куп'янськ — слідчо-прокурорська группа зібрала речові докази

Крім того, близько 1 години ночі ворог з дрону обстріляв с. Берестове Куп'янського району. Отримав поранення 52-річний мирний мешканець.

Окупанти вкотре обстріляли Куп'янськ — слідчо-прокурорська группа зібрала речові докази Окупанти вкотре обстріляли Куп'янськ — слідчо-прокурорська группа зібрала речові докази

Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали речові докази і задокументували черговий воєнний злочин держави-агресорки.

За процесуального керівництва Куп'янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 3 по 4 березня 2023 року зафіксовано сім пожеж внаслідок обстрілів, вісім разів рятувальники ДСНС виїжджали на місця влучання ворожих снарядів.

 


Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  обстріл, прокуратура, харків, агрессия россии
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