04.03.2023 14:33 Рита Парфенова

Ворог обстріляв з РСЗВ учбовий та навчальний заклади у Харківській області (фото)

Слідчо-прокурорська группа зібрала речові докази чергового обстрілу Куп'янська російськими окупантами.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, червговий обстріл Куп'янська військовими рф стався 3 березня близько 18.00. У результаті пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, а також будівлі навчального та медичних закладів. Встановлено, що окупанти вели обстріл з РСЗВ. Постраждалих немає.





Крім того, близько 1 години ночі ворог з дрону обстріляв с. Берестове Куп'янського району. Отримав поранення 52-річний мирний мешканець.





Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали речові докази і задокументували черговий воєнний злочин держави-агресорки.



За процесуального керівництва Куп'янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 3 по 4 березня 2023 року зафіксовано сім пожеж внаслідок обстрілів, вісім разів рятувальники ДСНС виїжджали на місця влучання ворожих снарядів.



