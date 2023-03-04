Окупанти обстріляли з артилерії більше 22 населених пунктів Харківщини

Протягом доби 4 березня стан бойових дій на Харківщині не зазнав особливих змін.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Генерального штабу ЗСУ.
Військові рф як и раніше намагаються наступати на Куп’янському напрямку. На Слобожанському напрямку ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.
Протягом доби ворожих ударів зазнали щонайменше 22 населених пунктів Харківщини:
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 3 по 4 березня 2023 року зафіксовано сім пожеж внаслідок обстрілів, вісім разів рятувальники ДСНС виїжджали на місця влучання ворожих снарядів.
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День крайнощів - він може виявитися як надпродуктивним, так і не надто. Все залежатиме від того, чи зумієте ви вийти зі стану дрімотного спокою.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
4 березня у світі щороку святкують Всесвітній день інженерії.
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