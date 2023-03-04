04.03.2023 20:02 Рита Парфенова

Окупанти обстріляли з артилерії більше 22 населених пунктів Харківщини

Протягом доби 4 березня стан бойових дій на Харківщині не зазнав особливих змін.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Генерального штабу ЗСУ.

Військові рф як и раніше намагаються наступати на Куп’янському напрямку. На Слобожанському напрямку ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.



Протягом доби ворожих ударів зазнали щонайменше 22 населених пунктів Харківщини:

На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів 22 населених пунктів Харківської області. Серед них - Гранів, Глибоке, Верхня Писарівка, Гатище, Вовчанськ, Вільча, Бочкове, Вільхуватка, Дворічанське та Дворічна.

ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів 22 населених пунктів Харківської області. Серед них - Гранів, Глибоке, Верхня Писарівка, Гатище, Вовчанськ, Вільча, Бочкове, Вільхуватка, Дворічанське та Дворічна. На Куп’янському напрямку загарбники здійснили артилерійські обстріли населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Серед них - Гряниківка, Кислівка, Піщане, Крохмальне Харківської області.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 3 по 4 березня 2023 року зафіксовано сім пожеж внаслідок обстрілів, вісім разів рятувальники ДСНС виїжджали на місця влучання ворожих снарядів.



