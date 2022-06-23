23.06.2022 16:24 Дмитрий Колоней

В харьковком подвале поймали вора с двумя ножами (фото)

Харьковские полицейские на горячем задержали правонарушителя.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Полицию, 22 июня 2022 около 14:30 в дежурную часть Харьковского райуправления стражей порядка обратились с информацией о воре, который в подвале дома на проспекте Победы срезает кабель.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа районного управления. На месте полицейские увидели мужчину, у которого обнаружили примерно 35 метров телекоммуникационного кабеля и два ножа.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование. Возбуждено уголовное дело о краже. Мужчине грозит от 5 до 8 лет за решеткой. Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении. Он был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.