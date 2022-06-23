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23.06.2022  16:24   Дмитрий Колоней

В харьковком подвале поймали вора с двумя ножами (фото)

Харьковские полицейские на горячем задержали правонарушителя.

Поймали вора в подвале на Алексеевке, кравшего кабель. Новости Харькова
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на  Полицию, 22 июня 2022 около 14:30 в дежурную часть Харьковского райуправления стражей порядка обратились с информацией о воре, который  в подвале дома на проспекте Победы срезает кабель.
 
По адресу выезжала следственно-оперативная группа районного управления. На месте полицейские увидели мужчину, у которого обнаружили примерно 35 метров телекоммуникационного кабеля и два ножа.
 
Поймали вора в подвале на Алексеевке, кравшего кабель. Новости Харькова
 
Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование. Возбуждено уголовное дело о краже. Мужчине грозит от 5 до 8 лет за решеткой. Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении. Он был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
 
Тэги:  воровство, кража, алексеевка, кабель, харьков, проспект победы
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