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23.06.2022  16:10   Виталий Хиневич

McDonald's планирует возобновить работу в Украине

Сеть ресторанов McDonald's готовится к открытию.

McDonald's
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Forbes.ua.
 
Сообщается, что популярная сеть ресторанов McDonald's  возобновить работу. По словам генерального директора McDonald's в Украине Юлия Бадритдинова, сеть рассчитывает возобновить работу в Украине уже с августа, при условии, что будут соблюдены все правила безопасности. На сегодняшний день компания работает над обновлением протоколов безопасности, а именно наличие рядом бомбоубежищ. Во время воздушных тревог McDonald's не будет работать.
 
Кроме этого, сеть ресторанов планирует возобновить поставки товаров. Из-за разрушенной инфраструктуры определенные категории продуктов придется закупать в других регионах или странах. Например, упаковка или соки длительного хранения, соусы и т.д.  
 
Стоит отметить, что компания работает над тренингами по восстановлению знаний и навыков людей, а также над тренингами по работе с посттравматическим синдромом.
 
"Очень многие украинцы пережили реальные ужасы. И мы понимаем, что травмированные люди будут как среди наших клиентов, так и среди сотрудников. И нам нужно понимать, как будут справляться наши команды", – говорит генеральный директор McDonald's  в Украине.
 
McDonald's в Украине до войны имел 107 ресторанов, девять из них повреждены в результате боевых действий.
 
Напомним, кафе в Харькове возобновили работу.

 

Источник:   Forbes.ua
 Тэги:  mcdonald's
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