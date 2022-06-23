23.06.2022 16:10 Виталий Хиневич

McDonald's планирует возобновить работу в Украине

Сеть ресторанов McDonald's готовится к открытию.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Forbes.ua.

Сообщается, что популярная сеть ресторанов McDonald's возобновить работу. По словам генерального директора McDonald's в Украине Юлия Бадритдинова, сеть рассчитывает возобновить работу в Украине уже с августа, при условии, что будут соблюдены все правила безопасности. На сегодняшний день компания работает над обновлением протоколов безопасности, а именно наличие рядом бомбоубежищ. Во время воздушных тревог McDonald's не будет работать.

Кроме этого, сеть ресторанов планирует возобновить поставки товаров. Из-за разрушенной инфраструктуры определенные категории продуктов придется закупать в других регионах или странах. Например, упаковка или соки длительного хранения, соусы и т.д.

Стоит отметить, что компания работает над тренингами по восстановлению знаний и навыков людей, а также над тренингами по работе с посттравматическим синдромом.

"Очень многие украинцы пережили реальные ужасы. И мы понимаем, что травмированные люди будут как среди наших клиентов, так и среди сотрудников. И нам нужно понимать, как будут справляться наши команды", – говорит генеральный директор McDonald's в Украине.

McDonald's в Украине до войны имел 107 ресторанов, девять из них повреждены в результате боевых действий. Напомним, кафе в Харькове возобновили работу.