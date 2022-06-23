23.06.2022 15:56 Дмитрий Колоней

Погибли три человека из-за ракетного удар под Харьковом (фото)

Под Харьковом следователи открыли уголовное дело по факту преступления оккупантов.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Полицию, 23 июня 2022 года сверхмощная ракета российских захватчиков ударила по центру двухэтажного здания. Дом полностью уничтожен. Также повреждены находившиеся рядом сооружения и гаражи.

Полицейские отдела полиции № 2 Богодуховского РПП вместе с работниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям разобрали завалы, под которыми обнаружили тела 51-летней женщины и 47 и 52-летних мужчин.

Для фиксации преступления страны-агрессора на месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

По данному факту следователям открыто досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.