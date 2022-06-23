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23.06.2022  15:56   Дмитрий Колоней

Погибли три человека из-за ракетного удар под Харьковом (фото)

Под Харьковом следователи открыли уголовное дело по факту преступления оккупантов.

Погибли три человека из-за ракетного удар захватчиков под Харьковом
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, 23 июня 2022 года сверхмощная ракета российских захватчиков  ударила по центру двухэтажного здания. Дом полностью уничтожен. Также повреждены находившиеся рядом сооружения и гаражи. 
 
Полицейские отдела полиции № 2 Богодуховского РПП вместе с работниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям разобрали завалы, под которыми обнаружили тела 51-летней женщины и 47 и 52-летних мужчин.
 
Погибли три человека из-за ракетного удар захватчиков под Харьковом
 
Для фиксации преступления страны-агрессора на месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
По данному факту следователям открыто досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
 
Погибли три человека из-за ракетного удар захватчиков под Харьковом
 
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
 
Тэги:  агрессия россии, обстрел, золочев, смерть, харьков
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