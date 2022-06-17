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17.06.2022  13:50   Виталий Хиневич

Кафе в Харькове возобновили работу: какие заведения открыты

Харьковчанам представили перечень кафе, которые уже открылись в городе и работают.

Кафе Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на kharkovGo.
 
Сообщается, что для желающих посетить заведения общественного питания доступны следующие варианты:
 
  • DAF PUB craftbeer & whiskey, график работы: 11:00-19:00. Улица Сумская, 22;
  • Bisou.Bisou, график работы: 09:00 -17:00, улица Культуры, 22В;
  • Park avenue, график работы: 11:00 до 18:00, улица Гоголя,2А;
  • Британський паб Margaret , улица Багалея,3;
  • 7й склад, график работы: 11:00 до 18:00, улица Скрипника,7;
  • Спорт паб Kefir, график работы: 12:00-21:00, улица Героев Харькова,5;
  • Ресторан Болеро, график работы: 12:00-18:00, проспект Юбилейные, 56;
  • Nikas график работы: 10:00 до 20:00, улица Университетская,2;
  • Vintage Buro, график работы: 11:00 – 19:00, Театральный переулок, 21;
  • Jord график работы: 9:00-17:00, улица Тринклера,2;
  • Kofein, проспект Науки 18/9 график работы: с 9:00 до 19:00, улица Сумская, 63 с 10:00 до 18:00;
  • Протагонист, график работы: 11:00-18:00, улица Рымарская,10Ж;
  • Zori – Meat gastropub график работы: 10:00 до 19:45, Садовый проезд, 2/16;
  • Coffee Divers график работы: 9:00 – 18:00, улица Евгения Котляра, 4/6;
  • Kava Media, график работы: 10:00 до 17:00, улица Пушкинская, 63.

Напомним, AliExpress возобновил доставку товаров в Украину.

Источник:   kharkovGo
 Тэги:  кафе, харьков
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