17.06.2022 13:50 Виталий Хиневич
Кафе в Харькове возобновили работу: какие заведения открыты
Харьковчанам представили перечень кафе, которые уже открылись в городе и работают.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на kharkovGo.
Сообщается, что для желающих посетить заведения общественного питания доступны следующие варианты:
-
DAF PUB craftbeer & whiskey, график работы: 11:00-19:00. Улица Сумская, 22;
-
Bisou.Bisou, график работы: 09:00 -17:00, улица Культуры, 22В;
-
Park avenue, график работы: 11:00 до 18:00, улица Гоголя,2А;
-
Британський паб Margaret , улица Багалея,3;
-
7й склад, график работы: 11:00 до 18:00, улица Скрипника,7;
-
Спорт паб Kefir, график работы: 12:00-21:00, улица Героев Харькова,5;
-
Ресторан Болеро, график работы: 12:00-18:00, проспект Юбилейные, 56;
-
Nikas график работы: 10:00 до 20:00, улица Университетская,2;
-
Vintage Buro, график работы: 11:00 – 19:00, Театральный переулок, 21;
-
Jord график работы: 9:00-17:00, улица Тринклера,2;
-
Kofein, проспект Науки 18/9 график работы: с 9:00 до 19:00, улица Сумская, 63 с 10:00 до 18:00;
-
Протагонист, график работы: 11:00-18:00, улица Рымарская,10Ж;
-
Zori – Meat gastropub график работы: 10:00 до 19:45, Садовый проезд, 2/16;
-
Coffee Divers график работы: 9:00 – 18:00, улица Евгения Котляра, 4/6;
-
Kava Media, график работы: 10:00 до 17:00, улица Пушкинская, 63.
Напомним, AliExpress возобновил доставку товаров в Украину.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0