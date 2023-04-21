21.04.2023 18:05 Віталій Хінєвіч

Волонтер із Японії відкрив безкоштовне кафе на Салтівці

У Харкові 75-річний Фумінорі Цучіко відкрив безкоштовне кафе під назвою «FuMi Caffe», у якому готують гарячі обіди та випікають пиріжки.

Фото: Укрінформ

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрінформ.

Заклад громадського харчування знаходиться на Салтівці біля станції метро «Героїв Праці». На цій станції, як і на багатьох інших, люди ховалися від обстрілів окупантів.

Для реалізації своєї ідеї Фумінорі орендував приміщення на території ринку та найняв кухарів. Безкоштовне кафе підтримують фінансово благодійники, небайдужі співвітчизники японця.

Меню кафе різноманітне. До нього входить суп, борщ, м'ясо, макарони, чай, пампушки та інша випічка.

Відвідувачами «FuMi Caffe» є працівники сусідніх торгових точок, люди, які чекають на транспорт на зупинках поруч і випадкові перехожі. А ось на маленьких відвідувачів крім смачної їжі чекають ще й інші приємності. Фумінорі зберігає для них цукерки та іграшки.

«Хочу, щоб люди посміхалися», - каже він.

Фумінорі планує залишитися в Україні та продовжувати допомагати людям.

Крім цього зазначається, що Фумінорі Цучіко приїхав до України вперше у січні 2022 року як турист. 24 лютого 2022 року Фумінорі був у Варшаві, і на вокзалі він побачив тисячі біженців з України.

Вражений японець вирішив теж допомагати українцям. Задля цього він повернувся до Києва, а у травні поїхав до Харкова.

Певний час жив на станції метро, витрачаючи на продукти та потрібні речі для харків’ян власну пенсію. Згодом організував збір у соціальних мережах.



