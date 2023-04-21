    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Під Харковом чоловік забезпечував спокій окупантів
21.04.2023  18:23   Дмитро Колонєй

Під Харковом чоловік забезпечував спокій окупантів

Чекає на суд чоловік, який співпрацював з ворогом під Харковом.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, 35-річний чоловік під час окупації Куп’янська співпрацював із окупантами:
  • добровільного зайняв посаду у незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території
  • добровільно співпрацював з представниками окупаційної влади
  • погодився обійняти посаду «поліцейського взводу патрульної служби» у самопроголошеному «УВД ВГА Харьковской области».  
  • з березня по вересень 2022 року «правоохоронець» чергував на блокпості біля одного з в’їздів до м. Куп‘янськ. 
  • перевіряв у осіб, які перетинали блокпост, в’їжджаючи чи виїжджаючи з м. Куп’янська, документи, що посвідчують особу, документи на транспорті засоби. перевіряв особисті речі водіїв та пасажирів. 
Обвинуваченого судитимуть заочно у Новомосковському міськрайонному суді Дніпропетровської області.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області чоловік очолював окупаційний лісгосп.
 

Тэги:  колаборант, зрада, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.04 Надзвичайні події У Харкові судитимуть поліцейського, який перейшов на бік ворога 21.04 Надзвичайні події Колаборант-транспортник з Харківщини викритий СБУ 20.04 Надзвичайні події На Харківщині виявили колаборантку, яка працювала з ФОПами
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 