21.04.2023 18:23 Дмитро Колонєй
Під Харковом чоловік забезпечував спокій окупантів
Чекає на суд чоловік, який співпрацював з ворогом під Харковом.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську прокуратуру, 35-річний чоловік під час окупації Куп’янська співпрацював із окупантами:
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добровільного зайняв посаду у незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території
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добровільно співпрацював з представниками окупаційної влади
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погодився обійняти посаду «поліцейського взводу патрульної служби» у самопроголошеному «УВД ВГА Харьковской области».
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з березня по вересень 2022 року «правоохоронець» чергував на блокпості біля одного з в’їздів до м. Куп‘янськ.
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перевіряв у осіб, які перетинали блокпост, в’їжджаючи чи виїжджаючи з м. Куп’янська, документи, що посвідчують особу, документи на транспорті засоби. перевіряв особисті речі водіїв та пасажирів.
Обвинуваченого судитимуть заочно у Новомосковському міськрайонному суді Дніпропетровської області.
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