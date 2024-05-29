29.05.2024 22:24 Рита Парфенова

Понад сто генераторів та «старлінків» отримають харківські підприємці від міста

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні вручив сертифікати на отримання генераторів та «старлінків» 108 представникам малого бізнесу.



Фото: ХМР

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду.

Грантовий конкурс «Quick Help», спрямований на забезпечення підприємців необхідним обладнанням для роботи під час блекаутів, реалізувала комунальна установа «Офіс реформ Харкова» за підтримки USAID та фонду Western NIS Enterprise Fund.

Ігор Терехов подякував підприємцям за те, що вони продовжують працювати та підтримувати місцеву економіку, незважаючи на постійні обстріли. Він також повідомив, що найближчим часом розпочнеться наступний етап цього проєкту.

«Дякую вам за те, що залишаєтеся в Харкові та працюєте, незважаючи на всі ризики. Ми допоможемо встановити все обладнання, сертифікати на яке ви отримали сьогодні. На жаль, задовольнити всі заявки відразу не вдалося, але ми продовжимо підтримувати підприємців і незабаром пролонгуємо цей проєкт, щоб задовольнити кожного, хто потребує альтернативних джерел живлення чи безперебійного доступу до зв'язку», - зазначив Ігор Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харків долучився до Пакту вільних міст під час Саміту мерів Європи, який проходить у Братіславі.