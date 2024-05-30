Прогноз погоди у Харкові на 30 травня

Хмарна погода у Харкові протримається до вечора. У нічний час очікується легкий дощ, який на ранок може посилитися, але до середини дня його слід очікувати припинення.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
29 травня очікується мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ. Вдень без істотних опадів.
Вітер південний, 7 - 12 м/с.
Температура повітря: вночі 14 - 16°, вдень 26 - 28°.
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Сьогодні зірки радять бути обережними у спілкуванні. Ті, хто тисне на оточуючих, можуть зіткнутися із різкою відсічю. Уникайте повчальних ноток та конфліктів, краще займіться творчістю, малюванням чи листом.
Хмарна погода у Харкові протримається до вечора. У нічний час очікується легкий дощ, який на ранок може посилитися, але до середини дня його слід очікувати припинення.
30 травня відзначається День жіночої емансипації або, як його ще називають, День емансіпе.
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