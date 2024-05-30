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30.05.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 30 травня

Хмарна погода у Харкові протримається до вечора. У нічний час очікується легкий дощ, який на ранок може посилитися, але до середини дня його слід очікувати припинення.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

29 травня очікується мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ. Вдень без істотних опадів.

Вітер південний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря: вночі 14 - 16°, вдень 26 - 28°.

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Народні прикмети

  • спека цього дня обіцяє спекотне літо;
  • якщо дме холодний вітер, холодна погода буде й влітку;
  • павук плете велике павутиння в домі - чекай негоди;
  • шипшина зацвіла тільки зараз - зима буде суворою і без снігу;
  • сова кричить уночі - буде різке похолодання;
  • папороть зранку "скрутила" листя - день буде сонячний і теплий;
  • якщо у сонячну погоду чути стукіт дятла, то незабаром піде дощ.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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