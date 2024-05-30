30.05.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 30 травня

Хмарна погода у Харкові протримається до вечора. У нічний час очікується легкий дощ, який на ранок може посилитися, але до середини дня його слід очікувати припинення.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

29 травня очікується мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ. Вдень без істотних опадів.

Вітер південний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря: вночі 14 - 16°, вдень 26 - 28°.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Народні прикмети

спека цього дня обіцяє спекотне літо;

якщо дме холодний вітер, холодна погода буде й влітку;

павук плете велике павутиння в домі - чекай негоди;

шипшина зацвіла тільки зараз - зима буде суворою і без снігу;

сова кричить уночі - буде різке похолодання;

папороть зранку "скрутила" листя - день буде сонячний і теплий;

якщо у сонячну погоду чути стукіт дятла, то незабаром піде дощ.