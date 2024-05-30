30.05.2024 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 30 травня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Сьогодні зірки радять бути обережними у спілкуванні. Ті, хто тисне на оточуючих, можуть зіткнутися із різкою відсічю. Уникайте повчальних ноток та конфліктів, краще займіться творчістю, малюванням чи листом.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен відчуватиме, що не може вплинути на обставини, а тим більше – змінити їх у потрібний бік. Краще налаштуватись на це заздалегідь, бо інакше весь день Овна загрожує пройти під знаком підвищеної дратівливості та невдоволення. Взагалі, Овна краще не чіпати. Толку від цього все одно не буде.

Телець (21 квітня – 21 травня)

У життя Тельця може увійти щось нове та цікаве. Це може бути новий етап, нові люди, нові захоплення, нові почуття, нові місця. Зірки радять Тельцю не чинити опір тому, що відбувається і не відмовлятися від пропозицій, що надходять під надуманими приводами, на кшталт: «Я на вулицях не знайомлюся» або: «Ввечері краще вдома сиджу». Подолавши свою інертність, Телець не пошкодує: що може бути кращим за різноманітність і нові перспективи?

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюкам буде нелегко зосередитися на повсякденних справах – адже довкола стільки всього цікавого! Через свій безвідповідальний настрій, у будь-якій роботі, яка вимагатиме від Близнюків уважності та терпіння, вони здатні робити помилку за помилкою. Якщо ж на Близнюків стане хтось тиснути, вимагаючи від них виконання зобов'язань, Близнюки взагалі здатні збунтуватися, кинувши всі справи! Ось чому зірки радять Близнюкам займатися лише тим, що їм самим цікаво – інші проекти вони однаково приречені на провал.

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак буде впевнений у своїх діях і схильний до останнього стояти на своєму. Завдяки такому бойовому настрою він здатний багато чого досягти, проте зірки радять звернути увагу на відносини з оточуючими: вони далекі від ідеалу. Щоб діловитий Рак випадково когось не образив і не зачепив (а таке цілком імовірно), йому варто діяти за формулою: «Перш ніж сказати щось інше, скажи це собі». Це допоможе уникнути конфліктів.

Лев (24 липня – 23 серпня)

У серці Лева горітиме творчий вогонь, відбиваючись на всьому, що він робить. Зірки наділяють його натхненням і творчою жилкою, причому ці якості Лев здатний застосувати навіть у рутинних і нудних справах. Що ж казати про представників творчих професій, чий потенціал не знає меж! Все, з чим Лев стикається, він здатний забарвлювати в яскраві кольори. Єдине, зірки радять Леву тримати свої могутні емоції під контролем, інакше внутрішній вогонь здатний перетворитися на пожежу, виплескуючи на сварки з оточуючими.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва ризикує з головою потонути в рутині! Прямо на порожньому місці можуть постійно виникати питання, що вимагають вирішення, і якщо Діва не вирветься із замкнутого кола, то присвятить плинній день весь день. Зірки попереджають Діву про те, що такий спосіб дій їй не вигідний. Намагатися зробити все одразу – значить не зробити нічого. Сліпо йдучи на поводі у побутових дрібниць, Діва тільки марно згаяє час і сили.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

День для Терезів обіцяє бути дуже вдалим: вони легко знаходитимуть спільну мову з оточуючими, і ним варто скористатися цим у своїх інтересах! Можливо, Терези давно хотіли поговорити з кимось до душі чи запропонувати якусь ідею – якщо так, то кращого моменту для того, щоб це зробити, не знайти. Це справедливо і щодо тих Терезів, які не могли наважитися відкрити свої почуття коханій людині. Потрібні слова, сказані у потрібний час, здатні змінити їхнє життя.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіона чекає на день, коли йому слід бути обережним у всьому, за що б він не взявся: не виключені накладки у справах. Навіть у найпростіших, як «двічі два» питаннях, можуть утворитися несподівані пробуксування, а відповіддю у Скорпіона може виявитися і «сім», і навіть «корінь із десяти». Іншими словами, Скорпіон може легко заблукати в трьох соснах, а тому самим правильним рішенням буде взагалі відсторонитися від вирішення важливих завдань. Або хоча б довірити комусь контроль за їх виконанням.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Енергія у Стрільця битиме не те що ключем – фонтаном! Завдяки цьому він має шанс переробити багато різних справ. Єдина риса, яка може йому перешкодити, – це нетерпіння і зайва квапливість. Саме через них Стрілець може більшу частину з того, за що взявся, кинути на півдорозі, а решту – доробити абияк. Щоб згодом йому не довелося виправляти недоробки, зірки радять Стрільцеві братися лише за те, що справді важливо. А решту із чистою совістю залишити на потім.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Зірки обіцяють, що справи у Козерога впевнено підуть угору! Насамперед це стосується таких сфер, як бізнес, гроші, робота, навчання, а також великих домашніх проектів, на кшталт ремонту чи купівлі дачі – у всіх цих областях на нього чекає успіх. Крім того, день буквально створено для того, щоб Козеріг заводив корисні знайомства. Цілком можливо, що сьогоднішні контакти в майбутньому піднімуть його кар'єрними сходами або дозволять збільшити капітал.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій здатний багато на що! Зірки дадуть йому ясно відчути, що його щастя – у своїх руках! «Хочеш бути щасливим та успішним? Будь ним!» – ця формула має стати для нього дороговказом. День наділяє Водолія такими якостями, як сила волі, організованість та цілеспрямованість. Він здатний тримати ситуацію під контролем, впевнено просуваючись уперед. Тож якщо у Водолія є амбітний, націлений у майбутнє план, – саме час розпочати діяти!

Риби (20 лютого – 20 березня)

День Риб буде наповнений флюїдами творчості! Навіть якщо вони далекі від богемних кіл, у будь-якій справі, навіть самій прозовій, їм супроводжуватиме творча іскра. Навчання та наукова праця, винахідництво, реклама, маркетинг - практично в будь-якій галузі Риби здатні проявити себе, привнісши свіжий струмінь креативу. Зірки радять їм поекспериментувати з усім, із чим тільки можна. У тому числі зі своїм іміджем.