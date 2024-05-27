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27.05.2024  18:30   Рита Парфенова

У зруйнованому авіаударом будівельному гіпермаркеті Харкова проходять аварійно-пошукові роботи

В аварійно-рятувальних роботах на місці зруйнованого російськими авіабомбами будівельному гіпермаркеті «Епіцентр» задіяно більше 300 людей.


Фото: РЕДПОСТ

За даними на 15:00, очищено приблизно 7450 квадратних метрів території торговельного центру, що становить приблизно 55% від його загальної площі. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ГУ ДСНС.

Більше 300 осіб та 33 одиниці техніки залучено до ліквідації наслідків терористичної атаки росіян. Серед них 253 рятувальники та 20 одиниць пожежно-рятувальної техніки від ДСНС.

У роботі беруть участь не лише вогнеборці Харківського гарнізону ДСНС, а й фахівці з профілактики, співробітники Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування, Луганського гарнізону ДСНС та Національного університету цивільного захисту.  Крім того, у роботу включено 40 поліцейських та 13 комунальників з власною технікою.

Психологи ДСНС також допомагають рідним загиблих, і сьогодні вже звернулись за допомогою 5 особам.

Основним завданням наразі є розбір завалів та пошук тіл загиблих. Наразі, за інформацією рятувальників, відомо про 16 загиблих та 49 постраждалих.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові поруч з гіпермаркетом «Епіцентр», який постраждав від авіаударів 25 травня, знайшли ще один боєприпас УМПБ Д-30, який не розірвався.

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Тэги:  каб, обстріл, харків, агрессия россии
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