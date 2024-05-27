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27.05.2024  17:52   Рита Парфенова

На нерозмінованих територіях Харківщини через пожежу детонують боєприпаси

У Балаклії почали детонувати боєприпаси, які росіяни залишили у 2022 році під час окупації.

вибух

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА.

Вибух боєприпасів став результатом лісової пожежі, спровокованої російськими обстрілами.

Пожежа охопила Високобірське лісництво, де загоріло щонайменше 7 гектарів хвойної підстилки.

Мешканців найближчих населених пунктів закликають залишатися спокійними. Рятувальники активно працюють над припиненням загоряння.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові поруч з гіпермаркетом «Епіцентр», який постраждав від авіаударів 25 травня, знайшли ще один боєприпас УМПБ Д-30, який не розірвався.

 

Тэги:  міна, пожежа, харків, вибух, агрессия россии
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