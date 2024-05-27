27.05.2024 17:52 Рита Парфенова

На нерозмінованих територіях Харківщини через пожежу детонують боєприпаси

У Балаклії почали детонувати боєприпаси, які росіяни залишили у 2022 році під час окупації.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА.

Вибух боєприпасів став результатом лісової пожежі, спровокованої російськими обстрілами. Пожежа охопила Високобірське лісництво, де загоріло щонайменше 7 гектарів хвойної підстилки. Мешканців найближчих населених пунктів закликають залишатися спокійними. Рятувальники активно працюють над припиненням загоряння. Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові поруч з гіпермаркетом «Епіцентр», який постраждав від авіаударів 25 травня, знайшли ще один боєприпас УМПБ Д-30, який не розірвався.