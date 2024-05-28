28.05.2024 15:00 Віталій Хінєвіч

У Харківській області чоловік намагався непомітно винести з магазину алкоголь та продукти

26 травня до правоохоронців надійшло повідомлення від працівника закладу торгівлі про те, що невідомий пограбував магазин.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

За адресою прибула слідчо-оперативна група Чугуївського районного управління поліції для з’ясування обставин та документування події.

Поліцейські встановили, що чоловік намагався викрасти з магазину спиртні напої та харчові продукти. Проте, коли зрозумів, що його дії побачили працівники закладу, почав тікати. Екіпаж поліції охорони оперативно затримав чоловіка неподалік від місця скоєння злочину.

Зловмисником виявився 34-річний місцевий мешканець, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів та нещодавно звільнився з місць позбавлення волі.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що порушник причетний ще до одного аналогічного злочину у місті Чугуїв.

27 травня слідчий Чугуївського районного управління поліції повідомив чоловіку про підозру у скоєнні злочину за ч. 4. ст. 185 (крадіжка) та ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.

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