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28.05.2024  15:25   Рита Парфенова

Правоохоронці задокументували наслідки ворожих атак по Боровій на Харківщині: є постраждалий (фото)

70-річний цивільний чоловік отримав поранення внаслідок обстрілу селища Борова Ізюмського району.

наслідки ворожих атак по селищу Борова на Харківщині

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області, 27 травня близько 22:45 та 23:05 російські збройні сили здійснили масовані обстріли селища Борова Ізюмського району.

Внаслідок обстрілів було пошкоджено вісім багатоповерхівок, щонайменше 180 квартир та понад 50 приватних житлових будинків, а також гаражі, господарські будівлі та автомобілі.

наслідки ворожих атак по селищу Борова на Харківщині

Поранення отримав 70-річний чоловік.

Попередньо встановлено, що ворог завдав ударів авіаційними боєприпасами та здійснив обстріли з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

наслідки ворожих атак по селищу Борова на Харківщині

Під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори та слідчі поліції вживають усіх можливих заходів для документування воєнних злочинів, скоєних російськими військовими.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що ідентифікувано 16 тіл, виявлених на місці ворожого обстрілу гіпермаркета у Харкові.

наслідки ворожих атак по селищу Борова на Харківщині

наслідки ворожих атак по селищу Борова на Харківщині

наслідки ворожих атак по селищу Борова на Харківщині

 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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