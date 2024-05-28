Правоохоронці задокументували наслідки ворожих атак по Боровій на Харківщині: є постраждалий (фото)

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області, 27 травня близько 22:45 та 23:05 російські збройні сили здійснили масовані обстріли селища Борова Ізюмського району.

Внаслідок обстрілів було пошкоджено вісім багатоповерхівок, щонайменше 180 квартир та понад 50 приватних житлових будинків, а також гаражі, господарські будівлі та автомобілі.

Поранення отримав 70-річний чоловік.

Попередньо встановлено, що ворог завдав ударів авіаційними боєприпасами та здійснив обстріли з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори та слідчі поліції вживають усіх можливих заходів для документування воєнних злочинів, скоєних російськими військовими.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що ідентифікувано 16 тіл, виявлених на місці ворожого обстрілу гіпермаркета у Харкові.