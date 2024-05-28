Правоохоронці задокументували наслідки ворожих атак по Боровій на Харківщині: є постраждалий (фото)

70-річний цивільний чоловік отримав поранення внаслідок обстрілу селища Борова Ізюмського району.
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Сьогодні зірки радять зайнятися домашніми справами чи спокійними проектами. День схиляє до радикалізму та безапеляційних міркувань, тому компроміси будуть важкі. Спрямуйте свою енергію на фітнес, шопінг чи прості домашні завдання.
Ранок у Харкові буде безхмарним, але вже в середині дня небо вкриється хмарами, які залишаться до вечора. Опадів не очікується.
Щороку 28 травня у світі відзначають День здоров’я жінок.
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