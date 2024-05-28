У червні на Харківщині відключатимуть газ заради обстеження мереж: графік

Газовики продовжують технічне обслуговування спільних газопроводів у багатоквартирних будинках Харківської області, яка щоденно потрапляє під обстріли з боку рф, щоб забезпечити надійність систем газопостачання.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську філію «Газмережі», у червні 2024 року планується провести обстеження газових мереж у 284 багатоповерхівках, розташованих у 27 громадах області.
За минулий тиждень перевірки газогонів дозволили ліквідувати майже 200 витоків газу, які становили значну небезпеку для мешканців, особливо в умовах бойових дій і обстрілів житлових масивів.
Переглянути графік робіт на червень, які передбачають тимчасове припинення газопостачання в багатоповерхівках.
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