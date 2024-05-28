Землі лісництва на Харківщині віддали під забудову: суд відновив права держави

Як повідомляє РЕДПОСТ, окружна прокуратура встановила, що рішенням Височанської селищної ради було затверджено проект землеустрою для відведення земельної ділянки площею 2 га підприємству для будівництва та обслуговування торгівельно-сервісного центру з продажу та обслуговування автотранспортних засобів та готельного комплексу. На виконання цього рішення між Височанською селищною радою та підприємством було укладено договір оренди землі.

Проте виявилося, що частина земельної ділянки, площею 0,4813 га, знаходиться в межах Бабаївського лісництва ДП «Ліси України». На землі лісогосподарського призначення розповсюджується особливий порядок використання та надання у користування. Розпорядження Височанською селищною радою землями державного лісового фонду, які перебувають у постійному користуванні державного лісогосподарського підприємства, без їх попереднього вилучення є порушенням законодавства.

Рішення про вилучення з постійного користування ДП «Ліси України» земель лісового фонду не приймалося, і це державне підприємство не давало згоди на вилучення.

Таким чином, всупереч чинному законодавству, селищною радою було відведено землі державного лісового фонду для будівництва та обслуговування торгівельно-сервісного центру та готельного комплексу.

Господарський суд Харківської області задовольнив позовну заяву прокуратури про скасування рішення, визнання договору оренди недійсним та скасування державної реєстрації земельної ділянки.

Після набрання рішенням законної сили окружна прокуратура забезпечить його виконання.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що завдяки діяльності прокуратури на Харківщині планується повернення земель водного фонду на суму понад 110 млн грн громаді.