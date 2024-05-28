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28.05.2024  17:03   Рита Парфенова

У передмісті Харкова – пожежа внаслідок прильоту

Черговий авіаобстріл військових рф завдав руйнувань господарству Харківської області.

вибух

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА, близько 16:40 окупанти завдали ударів по населеному пункту Харківського району.

Виникла пожежа на території фермерського господарства.  

Попередньо - постраждалих немає.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 70-річний цивільний чоловік отримав поранення внаслідок обстрілу селища Борова Ізюмського району.

Тэги:  каб, обстріл, харків, агрессия россии
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