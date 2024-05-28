28.05.2024 17:03 Рита Парфенова

У передмісті Харкова – пожежа внаслідок прильоту

Черговий авіаобстріл військових рф завдав руйнувань господарству Харківської області.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА, близько 16:40 окупанти завдали ударів по населеному пункту Харківського району.



Виникла пожежа на території фермерського господарства.



Попередньо - постраждалих немає.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 70-річний цивільний чоловік отримав поранення внаслідок обстрілу селища Борова Ізюмського району.