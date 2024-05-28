У Харкові пролунав вибух: керована авіабомба вразила гаражі

Близько п'ятої години дня 28 травня російські військові завдали авіаудар по Харкову.
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував про обстріл окупантами міста:
«Удар прийшовся по Київському району міста. КАБ вразив гаражі, у деяких з них зайнялася пожежа. Попередньо без постраждалих», – написав він у своєму телеграм-каналі.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 28 травня близько 16:40 окупанти завдали ударів по населеному пункту Харківського району.
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Сьогодні зірки радять зайнятися домашніми справами чи спокійними проектами. День схиляє до радикалізму та безапеляційних міркувань, тому компроміси будуть важкі. Спрямуйте свою енергію на фітнес, шопінг чи прості домашні завдання.
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