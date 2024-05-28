28.05.2024 17:18 Рита Парфенова

У Харкові пролунав вибух: керована авіабомба вразила гаражі

Близько п'ятої години дня 28 травня російські військові завдали авіаудар по Харкову.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував про обстріл окупантами міста:

«Удар прийшовся по Київському району міста. КАБ вразив гаражі, у деяких з них зайнялася пожежа. Попередньо без постраждалих», – написав він у своєму телеграм-каналі.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 28 травня близько 16:40 окупанти завдали ударів по населеному пункту Харківського району.