28.05.2024 12:40 Віталій Хінєвіч

У Харкові відновлюють пошкоджений обстрілами житловий будинок (фото)

У житловому будинку на вулиці Владислава Зубенка, який був пошкоджених ворожими обстрілами, тривають будівельно-відновлювальні роботи.



У Харкові відновлюють пошкоджений обстрілами житловий будинок (фото)



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

У 2022 році внаслідок прямого влучання ракети в будинок там була повністю знищена покрівля над під’їздом, зруйновані сходові марші, майданчики, а також зовнішні панелі на трьох поверхах.

Як повідомили в Департаменті з благоустрою, відновлення та реконструкції, фахівці будівельної підрядної організації демонтували пошкоджені залізобетонні конструкції. Крім того, вони завершують ремонт сходових маршів і майданчиків.

Після цього будівельники почнуть роботи з відновлення покрівлі.

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