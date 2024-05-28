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28.05.2024  12:40   Віталій Хінєвіч

У Харкові відновлюють пошкоджений обстрілами житловий будинок (фото)

У житловому будинку на вулиці Владислава Зубенка, який був пошкоджених ворожими обстрілами, тривають будівельно-відновлювальні роботи.


У Харкові відновлюють пошкоджений обстрілами житловий будинок (фото)
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
У 2022 році внаслідок прямого влучання ракети в будинок там була повністю знищена покрівля над під’їздом, зруйновані сходові марші, майданчики, а також зовнішні панелі на трьох поверхах. 
 
Як повідомили в Департаменті з благоустрою, відновлення та реконструкції, фахівці будівельної підрядної організації демонтували пошкоджені залізобетонні конструкції. Крім того, вони завершують ремонт сходових маршів і майданчиків.
 
Після цього будівельники почнуть роботи з відновлення покрівлі.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на деяких вулицях Харкова тимчасово не буде водопостачання.
 
Тэги:  жкг, харків
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