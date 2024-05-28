28.05.2024 13:15 Віталій Хінєвіч

Чоловік, який обкрадав квартири у розбитих будинках на Північній Салтівці, відправиться за ґрати

Прокурори довели, що чоловік, починаючи з вересня 2023 року, проникав у квартири у розбитих будинках по вул. Метробудівників та Наталії Ужвій, що на Північній Салтівці у Харкові.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Користуючись тим, що житло зазнало суттєвих пошкоджень та руйнувань від постійних російських обстрілів, 31-річний чоловік забирав з собою все вціліле майно власників. Серед них: лічильники, крани, телевізор, кухонне приладдя, системний блок та інше.

28 лютого 2024 року правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України.

До винесення вироку зловмисник перебував під вартою.

У судовому засіданні чоловік повністю визнав свою вину. Йому призначено покарання у виді шести років позбавлення волі.

Обвинувальний вирок виніс Київський районний суд м. Харкова. Триває строк на апеляційне оскарження.

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