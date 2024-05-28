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28.05.2024  13:50   

На Куп’янському напрямку від початку доби вже відбулося сім боєзіткнень - Генеральний штаб ЗСУ

В районах населених пунктів Петропавлівка, Дружелюбівка та Невське шість атак відбито без успіхів для противника. Ще одне бойове зіткнення в районі Невського триває.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
На Харківському напрямку від початку доби окупанти штурмових дій не вели. Підрозділи наших військ укріплюють оборону та тримають російських загарбників під вогневим контролем. 
 
За уточненими даними, за минулу добу на цьому напрямку ворог втратив понад 250 осіб, з них 54 безповоротними. Також знищено танк окупантів, дві артилерійські системи, п’ять автомобілів та п’ять одиниць спеціальної техніки. 
 
Крім того, пошкоджено дві бойові броньовані машини, 10 артилерійських систем, шість автомобілів та одиницю спеціальної техніки.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що надзвичайники показали кадри ліквідації пожежі у Боровій, що виникла в результаті обстрілу.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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