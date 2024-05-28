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28.05.2024  10:20   

Надзвичайники показали кадри ліквідації пожежі у Боровій, що виникла в результаті обстрілу

Вночі ворог завдав масованого обстрілу по житловому масиву селища Борова Ізюмського району.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Пошкоджень зазнали приватні та багатоповерхові житлові будинки. Виникли 3 пожежі за різними адресами, загальна площа яких склала близько 500 кв.м.
 
Попередньо, одна людина постраждала.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що прокурори документують наслідки чергових російських авіаударів по Харкову, внаслідок яких одна людина загибла та 12 поранено.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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