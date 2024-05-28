28.05.2024 09:50 Віталій Хінєвіч
1212 викликів отримали упродовж доби працівники поліції Харківщини
Більшість звернень стосувалися фактів порушення законів та звичаїв війни, привласнення чужого майна, шахрайств, хуліганств, незаконного обігу наркотиків.
Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставили для перевірки 35 громадян.
На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3700 транспортних засобів.
В ході відпрацювання території Київського району поліцейські викрили громадянина у незаконному обігу наркотичних речовин. У порушника вилучили заборонені речовини.
Минулої доби на території Харківщини сталося 14 дорожньо-транспортних пригод, в яких одна людина загинула, 7 громадян отримали травми.
Працівники поліції викрили 6 водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп'яніння.
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писав, що правоохоронці ідентифікували тіло людини, яка загинула
під час обстрілу гіпермаркету в Харкові.
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