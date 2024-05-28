28.05.2024 09:50 Віталій Хінєвіч

1212 викликів отримали упродовж доби працівники поліції Харківщини

Більшість звернень стосувалися фактів порушення законів та звичаїв війни, привласнення чужого майна, шахрайств, хуліганств, незаконного обігу наркотиків.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставили для перевірки 35 громадян.

На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3700 транспортних засобів.

В ході відпрацювання території Київського району поліцейські викрили громадянина у незаконному обігу наркотичних речовин. У порушника вилучили заборонені речовини.

Минулої доби на території Харківщини сталося 14 дорожньо-транспортних пригод, в яких одна людина загинула, 7 громадян отримали травми.

Працівники поліції викрили 6 водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп'яніння.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці ідентифікували тіло людини, яка загинула під час обстрілу гіпермаркету в Харкові.