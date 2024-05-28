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28.05.2024  08:25   

Правоохоронці ідентифікували тіло людини, яка загинула під час обстрілу гіпермаркету в Харкові

Дитина з мамою прийшли до штабу слідчого управління щоб здати ДНК-аналіз.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МВС України.
 
«Аналізи ДНК відібрали у дитини, адже він прямий родич загиблого чоловіка. Сьогодні криміналісти ідентифікували тіло батька дитини. 38-річний Олександр працював у супермаркеті.
 
Наразі поліція ідентифікувала 16 тіл загиблих. Пошукові роботи тривають»,- йдеться у повідомленні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що зросла кількість загиблих внаслідок авіаудару по гіпермаркету Харкова.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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