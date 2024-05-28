28.05.2024 08:55 Віталій Хінєвіч

Постраждалі та загиблі від обстрілів: Харківщина на ранок 28 травня

Ворог продовжує обстрілювати населені пункти Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

16:15 м. Харків. Внаслідок ворожого авіаційного обстрілу з УМПБ ДТ-30 пошкоджено нежитлову будівлю приватного підприємства, автомобіль. Пошкоджено також будівлю художнього коледжу, магазини та ін. Загинула жінка. Поранені 13 людей.

23:05 Ізюмський район, село Борова. Внаслідок обстрілу пошкоджені будинки та 2 господарчі споруди. Постраждав один чоловік.

19:50 с. Землянки Чугуївський район. Внаслідок обстрілу з дрону поранено двох чоловіків.

11:00 Харківський район, Липецька громада, с. Липці. внаслідок обстрілу КАБ зруйновано та пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків.

09:20 с. Мартове Чугуївський район. Пошкоджено 4 будинки. Постраждала жінка

9:09 Куп`янський р-н, Курилівська ТГ, с. Новоосинове. Внаслідок обстрілу горіли будинок та господарча споруда та будинок

На Харківському напрямку від початку доби відбувалося 10 бойових зіткнень. Відбито шість атак противника в районах Липців, Стариці та Вовчанська.

Тривають бої поблизу Стариці й Тихого. Ситуація контрольована, наші воїни діють активні, завдають ворогу втрат.

На Купʼянському напрямку відбито сім атак російських загарбників у районах населених пунктів Петропавлівка, Степова Новоселівка, Греківка та Невське. На одній із ділянок ворог має частковий успіх. Крім того, продовжуються два бої поблизу Мʼясожарівки. Сили оборони вживають заходів для стабілізації обстановки та недопущення просування

противника.

Всього евакуювали 11 тисяч 199 людей із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.