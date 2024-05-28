28.05.2024 09:15 Віталій Хінєвіч

Рятувальники повідомили про пожежі, що сталися в Харківській області

Протягом доби з 27 по 28 травня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Протягом доби ворожі війська спричинили 9 пожеж в Холодногірському районі міста Харкова, а також в Ізюмському, Куп’янському і Харківському районах області. Усі вони оперативно ліквідовані силами ДСНС.

Вдень ворожа авіація вдарила керованими авіабомбами по цивільному підприємству міста Харкова. Внаслідок вибуху зруйновано дах виробничого цеху. Виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. За попередніми даними 1 особа загинула та 12 постраждало. До ліквідації наслідків ворожої атаки залучались 3 одиниці техніки та 15 осіб особового складу ДСНС.

Вночі окупанти вдарили по селищу Борова Ізюмського району. Там горіли 2 житлових будинки та господарчі споруди. Постраждав 70-річний чоловік.

Минулої доби вогнеборці ліквідували 26 пожеж в екосистемах, з них 9 в лісових масивах на загальній площі близько 445 га. Основні їхні причини — ворожі обстріли та людська недбалість.

Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжили проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано понад 11199 жителів, з них 864 дітей та 260 маломобільних осіб.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 84 одиниці вибухонебезпечних предметів.

За цей період здійснено 63 оперативних виїзди, з яких:

47 – на ліквідацію пожеж, 9 з яких спричинили ворожі обстріли;

2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

6 – на допомогу населенню;

8 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці ідентифікували тіло людини, яка загинула під час обстрілу гіпермаркету в Харкові.