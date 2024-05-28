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28.05.2024  08:06   

Окупанти обстріляли Борову

Внаслідок обстрілу виникла пожежа, також постраждав чоловік.

Фото надали у ХОВА
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
О 23:05 окупанти вдарили по Боровій Ізюмського району. 
 
Горіли 2 житлові будинки. Постраждав 70-річний чоловік, госпіталізований із вибуховими пораненнями. 
 
За іншою адресою виникла пожежа на відділенні «Нової Пошти".
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що прокурори документують наслідки чергових російських авіаударів по Харкову, внаслідок яких одна людина загибла та 12 поранено.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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