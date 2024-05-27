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27.05.2024  15:26   

Зросла кількість загиблих внаслідок авіаудару по гіпермаркету Харкова

Оновлені дані щодо наслідків російських авіаударів по будівельному гіпермаркету у Харкові.

епіцентр
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області, на цей момент кількість загиблих зросла до 17 осіб.
 
Впізнано 13 жертв, серед яких 10 працівників гіпермаркету та троє відвідувачів.
 
Поранення отримали 48 людей. П'ятеро осіб залишаються безвісти зниклими.
 
За словами правоохоронців, інформація ще буде оновлюватись.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 25 травня близько 16:00 зс рф завдали авіаудари по Київському району міста  Харкова.  Ігор Терехов оголосив День жалоби за загиблими внаслідок удару по гіпермаркету.
Тэги:  каб, обстріл, харків, агрессия россии
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