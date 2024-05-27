У Харкові можуть пройти «брудні» дощі

Пил з пустель Азії суне на Україну, зокрема на Харківщину.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Meteoprog, 27–28 травня очікується надходження пилу з пустельних районів Середньої Азії на територію нашої країни.
Це може спричинити помутніння неба, незначне погіршення видимості та ймовірність слабких «брудних» дощів.
Через значний дефіцит опадів у більшості областей зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки (5 клас).
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Раніше РЕДПОСТ писав, що харків'ян та гостей міста закликають не відвідувати Центральний парк.
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Буде незайвим запам'ятати або записати всі ідеї, які спадуть вам на думку протягом дня – вони можуть виявитися досить цінними та корисними. Також день чудово підходить для ділових та фінансових операцій, розрахунків та отримання прибутку.
Ранок у Харкові розпочнеться з безхмарного неба, яке залишатиметься ясним протягом усього дня. Опади не прогнозуються.
Щороку 27 травня у світі відзначають День захисту від Сонця.
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