27.05.2024 15:16 Рита Парфенова

У Харкові можуть пройти «брудні» дощі

Пил з пустель Азії суне на Україну, зокрема на Харківщину.









Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Meteoprog, 27–28 травня очікується надходження пилу з пустельних районів Середньої Азії на територію нашої країни.

Це може спричинити помутніння неба, незначне погіршення видимості та ймовірність слабких «брудних» дощів.

Через значний дефіцит опадів у більшості областей зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки (5 клас).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що харків'ян та гостей міста закликають не відвідувати Центральний парк.