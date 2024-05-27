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27.05.2024  15:05   

Передавав ворогу дані про системи ППО та дислокації українських вертольотів на Харківщині: судитимуть інформатора окупантів

Обвинувачений вишукував місця знаходження українських вертольотів, а також систем ППО на території регіону.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За даними слідства, наприкінці грудня 2023 року 46-річний безробітний мешканець с. Близнюки Лозівського району в месенджері «Telegram» почав спілкуватись з чоловіком, якому передавав інформацію про розташування озброєння українських захисників.
 
Обвинувачений вишукував місця знаходження українських вертольотів, а також систем ППО на території регіону. Ці дані чоловік відправляв «куратору», надсилаючи зображення карт місцевості з відповідними позначками. 
 
За клопотанням сторони обвинувачення чоловіку було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
 
Зловмисника судитимуть у Близнюківському районному суді Харківської області. 
 
Обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ встановила особу росіянина, який катував місцевих жителів на Харківщині.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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