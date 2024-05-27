27.05.2024 14:40

Обстріл гіпермаркету у Харкові: ідентифіковано тіло 17-річного хлопчика

Тіло людини, яке знайшли зранку, належить 17-ти річному Кирилу. Хлопець жив в Харкові і в той день, як і десятки інших містян, прийшов до гіпермаркету. Впізнати його змогли за ДНК - зразки надала мама загиблого.

Фото надав Сергій Болвінов

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.

Він зазначив, що після цього на згарищі виявили рештки ще однієї жертви. Залишки робочого одягу вказують на те, що це один з працівників гіпермаркету.

«Ідентифікація триває. Кількість жертв на цю хвилину - 16 людей.

Звертаюся до всіх, хто розшукує своїх рідних та здавав зразки ДНК для впізнання. Дізнатися всю інформацію щодо можливого співпадіння зразків ви можете у слідчого Слідчого управління за цим номером: +380934943162

Завдяки дослідженням ДНК нам вже вдалося впізнати дванадцять жертв ворожого удару. Особи ще двох встановили майже одразу, на місці.

Пошукова операція триває, ми не припиняємо цю роботу. Продовжується і ідентифікація. Повернути тіла рідним загиблих зможемо одразу, як завершаться пошуки та впізнання. Наші спеціалісти докладають максимальних зусиль, щоби все відбувалося настільки швидко, наскільки це можливо»,- йдеться у повідомленні.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що 25 травня близько 16:00 зс рф завдали авіаудари по Київському району міста Харкова.