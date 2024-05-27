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27.05.2024  13:40   Віталій Хінєвіч

Харків'ян та гостей міста закликають не відвідувати Центральний парк

Причиною звернення з проханням не відвідувати парк став російський терор, передає РЕДПОСТ .

 
 «Друзі, ви бачите що рашисти зосередилися на терорі цивільних, кидаючи ракети, бомби по людних місцях. 
 
З огляду на це, просимо вас поки що утриматися від відвідування Центрального парку. Бережіть себе та близьких!»,- йдеться у повідомленні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти обстріляли Харків вдень 25 травня та надвечір.
 
Тэги:  харків, парк
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