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27.05.2024  13:15   Віталій Хінєвіч

У частині селища П'ятихатки тимчасово буде зупинено водопостачання

Припинення водопостачання пов'язане із проведенням ремонтних робіт.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».
 
Комунальне підприємство «Харківводоканал» повідомляє, що в зв’язку з проведенням ремонтних робіт на магістралі D=200 мм на вулиці Академічній, тимчасово з 09:00 до 17:00 28 травня буде припинено водопостачання деяких вулиць селища П'ятихатки (Київський район) за адресами: 
 
  • вул. Академіка Вольтера, 5, 
  • пр. Академіка Курчатова, 5-17, 
  • пр.-д Євпаторійський, 1-5 (непарна), 2 (парна).
На час проведення ремонтних робіт підвезення води здійснюватиметься автоцистернами КП «Харківводоканал».
 
Також на підприємстві переконливо нагадують харків'янам про актуальну потребу завжди мати достатній запас води для першочергових потреб.
 
Телефон для довідок: 15-33.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова ліквідували 11 аварій на водогонах.
 
Тэги:  жкг, харків
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