27.05.2024 13:15 Віталій Хінєвіч

У частині селища П'ятихатки тимчасово буде зупинено водопостачання

Припинення водопостачання пов'язане із проведенням ремонтних робіт.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Комунальне підприємство «Харківводоканал» повідомляє, що в зв’язку з проведенням ремонтних робіт на магістралі D=200 мм на вулиці Академічній, тимчасово з 09:00 до 17:00 28 травня буде припинено водопостачання деяких вулиць селища П'ятихатки (Київський район) за адресами:

вул. Академіка Вольтера, 5,

пр. Академіка Курчатова, 5-17,

пр.-д Євпаторійський, 1-5 (непарна), 2 (парна).

На час проведення ремонтних робіт підвезення води здійснюватиметься автоцистернами КП «Харківводоканал».

Також на підприємстві переконливо нагадують харків'янам про актуальну потребу завжди мати достатній запас води для першочергових потреб.

Телефон для довідок: 15-33.

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