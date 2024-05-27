Погрожував гранатою та побив знайомого: харків'янин отримав тюремний термін

В січні 2024 року чоловік прийшов до домоволодіння, розташованого по вул. Основ’янській у Харкові, де проживала знайома його співмешканки. У будинку в цей час зібралися гості.
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