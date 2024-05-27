27.05.2024 12:50 Віталій Хінєвіч

Погрожував гранатою та побив знайомого: харків'янин отримав тюремний термін

В січні 2024 року чоловік прийшов до домоволодіння, розташованого по вул. Основ’янській у Харкові, де проживала знайома його співмешканки. У будинку в цей час зібралися гості.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

«45-річний обвинувачений прийшов не з пустими руками — при собі він мав гранату Ф-1, яку погрожував підірвати та таким чином вбити присутніх, якщо його співмешканка не повернеться до нього додому. Гості, почувши погрози чоловіка, викликали поліцію, тож правоохоронці, які оперативно прибули на місце події, завадили вчиненню злочину»,- йдеться у повідомленні.

У лютому 2024 року чоловік знову порушив закон. Цього разу він побив знайомого своєї співмешканки бейсбольною битою, який прийшов до неї в гості, спричинивши потерпілому тяжкі тілесні ушкодження.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину. Він розказав, що гранату знайшов в кущах на одній з вулиць міста та закопав знахідку на території свого домоволодіння. Щодо побиття іншого чоловіка обвинувачений заявив, що шкодує про вчинене. Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.

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