    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Погрожував гранатою та побив знайомого: харків'янин отримав тюремний термін
27.05.2024  12:50   Віталій Хінєвіч

Погрожував гранатою та побив знайомого: харків'янин отримав тюремний термін

В січні 2024 року чоловік прийшов до домоволодіння, розташованого по вул. Основ’янській у Харкові, де проживала знайома його співмешканки. У будинку в цей час зібралися гості.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
«45-річний обвинувачений прийшов не з пустими руками — при собі він мав гранату Ф-1, яку погрожував підірвати та таким чином вбити присутніх, якщо його співмешканка не повернеться до нього додому. Гості, почувши погрози чоловіка, викликали поліцію, тож правоохоронці, які оперативно прибули на місце події, завадили вчиненню злочину»,- йдеться у повідомленні.
 
У лютому 2024 року чоловік знову порушив закон. Цього разу він побив знайомого своєї співмешканки бейсбольною битою, який прийшов до неї в гості, спричинивши потерпілому тяжкі тілесні ушкодження. 
 
Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину. Він розказав, що гранату знайшов в кущах на одній з вулиць міста та закопав знахідку на території свого домоволодіння. Щодо побиття іншого чоловіка обвинувачений заявив, що шкодує про вчинене. Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.05 Надзвичайні події У Красноградському районі викрито порушника, який наніс понад 528 тисяч гривень збитків рибному господарству 25.05 Надзвичайні події Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині 24.05 Надзвичайні події У Харківській області на водосховищі виявлено порушника, який завдав збитків на понад 88 тисяч гривень
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 