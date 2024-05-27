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27.05.2024  12:05   

Кількість загиблих внаслідок ворожого удару по гіпермаркету в Харкові зросла

У прокуратурі надали оновлені дані щодо наслідків російських авіаударів по будівельному гіпермаркету у Харкові, передає РЕДПОСТ .

 
Зазначається, що кількість загиблих зросла до 16 людей. Поранено всього 45 осіб.
 
Безвісти зниклими залишаються 5 людей.
 
Нагадаємо, вдень 25 травня ворог завдав удару по Київському району Харкова.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов оголосив День жалоби за загиблими внаслідок удару по гіпермаркету.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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