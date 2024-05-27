Кількість загиблих внаслідок ворожого удару по гіпермаркету в Харкові зросла

У прокуратурі надали оновлені дані щодо наслідків російських авіаударів по будівельному гіпермаркету у Харкові, передає РЕДПОСТ .
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Буде незайвим запам'ятати або записати всі ідеї, які спадуть вам на думку протягом дня – вони можуть виявитися досить цінними та корисними. Також день чудово підходить для ділових та фінансових операцій, розрахунків та отримання прибутку.
Ранок у Харкові розпочнеться з безхмарного неба, яке залишатиметься ясним протягом усього дня. Опади не прогнозуються.
Щороку 27 травня у світі відзначають День захисту від Сонця.
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