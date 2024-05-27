27.05.2024 12:00 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов: Нам вкрай необхідні сучасні системи протиповітряної оборони, щоб захистити небо над Харковом

Сьогодні Харків схиляє голову в жалобі за тими, хто загинув внаслідок терористичної атаки росіян у суботу. Наше місто-герой, від перших днів вторгнення, стало форпостом українського спротиву.



Фото з відкритих джерел

Про це заявив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«Харків мужньо витримує численні атаки ворога, але постійні бомбові обстріли та ракетні удари знищують наше місто та руйнують долі городян. Життя мирних харків'ян щодня наражається на смертельну небезпеку. Лише за останні кілька тижнів в результаті обстрілів загинули десятки мирних жителів, у тому числі діти. Зруйновано сотні будинків, десятки шкіл, лікарень. Але харків'яни проявляють неймовірну стійкість і мужність у захисті рідного міста.

Я звертаюсь до світових лідерів, лідерів міжнародних організацій, та всіх, хто здатний вплинути на ситуацію - не залишайте Харків поза увагою!

Нам вкрай необхідні сучасні системи протиповітряної оборони, щоб захистити небо над Харковом. Закликаю наших міжнародних партнерів надати термінову військову допомогу для захисту цивільного населення. Допоможіть нам витримати!

Звертаюсь також до моїх земляків. Ми разом проходимо той жах, який влаштував нам оскаженілий сусід. Ми разом втрачаємо рідних і близьких, десятки тисяч харківʼян залишилися без даху над головою через ворожі обстріли. Але ми не зламані! Наша сила - в єдності та вірі в Перемогу!

Слава Харкову! Слава Україні!», - йдеться у повідомленні.