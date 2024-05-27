27.05.2024 11:40 Віталій Хінєвіч

Повітряна тривога під час проведення НМТ: пояснення алгоритму дій

Якщо під час проведення НМТ почнеться повітряна тривога, то інструктор зупинить роботу над тестом, а всі учасники та персонал пункту тестування перейдуть до укриття.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство освіти і науки України.

За цих обставин учасник має зберігати відповідь після кожного завдання, а час, який залишився до завершення НМТ, — буде зупинено. Після закінчення тривоги потрібно повернутися до аудиторій і продовжити виконання завдань тестування.

Якщо буде достатньо часу, тобто тривога триватиме менше ніж 2 години 30 хвилин (сумарно для обох етапів тестування), учасники зможуть повернутися і продовжити виконання завдань НМТ.

Що робити, якщо тривога триватиме довго

Якщо тривога триватиме довше, відповідальний за ТЕЦ разом із регіональним центром оцінювання якості освіти вирішить, чи доцільно продовжувати тестування з урахуванням залишкового часу.

У разі, якщо НМТ буде зупинено, учасники зможуть його скласти під час додаткових сесій.

Для цього потрібно подати заяву до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Заяву можна подати через відповідального за тестовий пункт одразу на місці або самостійно протягом трьох робочих днів (включно з тим днем, коли ви складали НМТ).

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